ООО «Сибирское стекло» добилось рекордной прибыли

Показатели прибыли компании до вычета процентов и налогов (EBITDA) увеличились на 58%, что в денежном эквиваленте составляет 1 миллиард рублей. Такое значение стало для производителя рекордным.
Новосибирский производитель бесцветного и цветного тарного стекла входит в число крупнейших в стране. За 2020 год компания произвела более 643 миллионов изделий из стекла, что на 8% превышает показатели 2019 года.
Как сообщает www.rosbalt.ru, порядка двух третей всей продукции ООО (64%) изготавливается по технологии NNPB. При этом стандартные размеры бутылки сохраняются, но она становится легче на 90 граммов. Исполняющий обязанности генерального директора «Сибирского стекла» Антон Мор сообщает, что данный метод производства применяют для 80% тары под пиво и 26% тары под высокоградусный алкоголь.
«Сибирское стекло» ведет особый контроль за параметрами стеклянной тары — с 2013 года на предприятии стало в два раза больше инспекционных автоматов. Также «Сибстекло» начало первым наносить на продукцию, изготовленную по технологии NNPB, уникальное покрытие с содержанием нанотрубок. Такая обработка стеклотары позволяет успешнее сопротивляться гидростатическому давлению. Мор рассказал, что качество бутылок, изготавливаемых согласно современным технологиям, высоко оценила пивоваренная компания «АБ Инбев Эфес», которая включила «Сибирское стекло» в топ-5 лучших профильных предприятий России.
В скором времени завод планирует ввести в эксплуатацию одну из наиболее крупных в стране стекловаренных печей. С ее помощью предприятие сможет выпускать 400-450 миллионов единиц стеклянной тары ежегодно, что позволит увеличить общую производительность «Сибстекла» на 30%. Федеральный Фонд развития промышленности и Евразийский банк развития направили на реализацию данного проекта сумму в 1,5 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что за прошедшее пятилетие производительность компании выросла более чем в 1,5 раза, а выручка от реализации выпускаемой продукции — почти вдвое. Фонд оплаты труда также показал рост почти в 2 раза.
Мор подчеркнул, что, несмотря на то что в России сейчас функционируют порядка 50 производителей стеклотары, такие успехи в производительности могут продемонстрировать немногие. Рентабельность компании «Сибирское стекло» можно сопоставить с европейскими заводами. Выйти на такой серьезный уровень развития предприятию удалось за счет сокращения переменных затрат.
Виктор Осипов, президент Национального объединенного совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз», придерживается мнения, что сотрудничество с «Сибирским стеклом» позволило их компании наладить диалог между членами профессионального сообщества и представителями органов власти, что помогло увеличить производительность.
Заместитель генерального директора ОАО «Томское пиво» Василий Руссков положительно отзывается о политике «Сибстекла», отмечая, что компания старается соответствовать потребностям своих клиентов независимо от текущей экономической ситуации. «Важно, когда контрагент неукоснительно выполняет обязательства перед нами, демонстрирует приверженность высоким стандартам качества.» Поэтому руководство ОАО «Томское пиво» относит «Сибирское стекло» к числу самых ответственных и надежных поставщиков.