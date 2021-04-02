ООО «Сибирское стекло» добилось рекордной прибыли

«Сибирское стекло» ведет особый контроль за параметрами стеклянной тары — с 2013 года на предприятии стало в два раза больше инспекционных автоматов. Также «Сибстекло» начало первым наносить на продукцию, изготовленную по технологии NNPB, уникальное покрытие с содержанием нанотрубок. Такая обработка стеклотары позволяет успешнее сопротивляться гидростатическому давлению. Мор рассказал, что качество бутылок, изготавливаемых согласно современным технологиям, высоко оценила пивоваренная компания «АБ Инбев Эфес», которая включила «Сибирское стекло» в топ-5 лучших профильных предприятий России.