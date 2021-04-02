Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Екатеринбурге

Многотысячное шествие «Бессмертного полка» пройдет в Екатеринбурге 9 мая. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Великой Победы.

Планируется, что с 10 утра 9 мая начнется парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением представителей различных войск и сил МЧС и МВД, а также механизированной колонны и пролетом авиации. Затем горожан приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации города. С 14.00 до 20.00 на главной городской площади будут показывать под открытым небом исторические хроники и фильмы о войне. В 19.00 начнется праздничный концерт в историческом сквере. А завершится празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне фейерверком в 22.30. Салюты будут запускать с трех точек — акватории городского пруда, с территории Преображенского парка и летнего парка «Уралмаш». Напомним, в Екатеринбурге объявлен месячник подготовки ко Дню Победы и в течение апреля в городе будут регулярно перекрывать улицы, чтобы военные смогли проводить репетиции. Названы даты перекрытия дорог в Екатеринбурге для репетиции парада Победы

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