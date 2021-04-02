Тwitter оштрафован на 6,5 миллионов рублей за неудаление информации

Тwitter оштрафован на 6,5 миллионов рублей за неудаление информации
Сегодня, 16:51ОбществоФото: pixabay.com
Социальная сеть twitter оштрафована на 6,5 миллионов рублей за отказ удалить информацию.

Штрафы на суммы 3,2 и 3,3 миллионов рублей были выписаны мировым судьей Таганского района Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Материальное наказание стало причиной за отказ удалить запрещенную информацию. Один из таких отказов, был связан с удалением информации, содержащей призыв несовершеннолетним к участию в акциях протеста.

Напомним, Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафом в размере до восьми миллионов рублей за отказ удалить вредоносные данные. В связи с отказом соцсети блокировать запрещенные материалы, Роскомнадзор искусственно замедлил работу соцсети Twitter на территории России.

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