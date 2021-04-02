В 5,6 млн обойдется разработка документов для строительства котельной в Новоасбесте

В 5,6 млн обойдется разработка документов для строительства котельной в Новоасбесте
Сегодня, 16:05ОбществоФото: 1mediainvest.ru
5,6 миллиона рублей выделены на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по строительству газовой блочной водогрейной котельной в поселке Новоасбест.

Закупка размещена на сайте госзакупок 31 марта, заявки принимаются от подрядчиков до 8 апреля 2021 года. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа». Начальная сумма контракта составляет 5,6 миллиона рублей.

Выполнить работы необходимо в поселке Новоасбест на улице Ленина, 8 до 11 сентября 2021 года.

Согласно документам, подрядчик должен выполнить инженерные изыскания для разработки проектной документации и выполнить рабочую документацию по железобетонным конструкциям, наружным и внутренним сетям водоснабжения и канализации, электроснабжению, отоплению, вентиляции и другим видам работ.

При этом должно быть предусмотрены строительство в существующих границах земельного участка, ограждение котельной и решения по благоустройству территории.

Напомним, 2,6 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Нижнем Тагиле. Площадь участка составляет 66,7 гектара.

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