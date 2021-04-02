Ветераны МВД на бронированном КАМАЗе устроили сюрприз студентам в Нижнем Тагиле

Ветераны МВД приехали на броневике к студентам НТТМПС. Они рассказали о службе и продемонстрировали боевой автомат и гранатомет.

1 апреля 2021 года на территорию Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса нагрянул бронированный КАМАЗ с ветеранами МВД, рассказала редакции TagilCity.ru заместитель директора НТТМПС Наталья Белоусова. Студентам устроили экскурсию внутри автомобиля, затем в здании образовательного учреждения бойцы рассказали о прохождении службы. Ребятам дали подержать в руках боевое оружие, в том числе автомат с оптическим прицелом и гранатомет. Также студентам предложили примерить боевую амуницию — бронежилет и шлем бойцов войск специального назначения. Фото: Замдиректора НТТМПС Наталья Белоусова Как тагильские бойцы воевали на Северном Кавказе во времена Чеченской войны, рассказал тагильским студентам глава Нижнетагильского отделения общественной организации «Боевое Братство» Андрей Малинин. Мы боролись с терроризмом. Если бы «зло» не было остановлено, то оно продолжило бы распространяться на новые территории. Все войны знали свои боевые задачи, сообщил Андрей Малинин. Свое умение на сцене продемонстрировал 15-кратный чемпион по гиревому спорту, подполковник запаса внутренних войск, ветеран первой и второй чеченской войны Сергей Бестужев. Затем студентам предложили самим попробовать выполнить упражнения с гирями. О важности армейской службы юным тагильчанам рассказал майор полиции, командир третьей роты отдельного батальона ППС Дмитрий Каракулов. «Армия России защищает мир и покой нашей необъятной страны. Служба в армии — лучшее воспитания для мужчин. Мало быть просто отважным, необходимо уметь защищать родину, говорит Дмитрий Каракулов. В завершении мероприятия студенты поблагодарили гостей за визит и пригласили принять участие в Турнире по пулевой стрельбе «Лучший снайпер НТТМПС — 2021», который запланирован на 8 апреля.

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