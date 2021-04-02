За «неправильную» рекламу «Свердловэнергосбыт» получил штраф на 50 тысяч рублей

За ненадлежащую рекламу на платежных квитанциях АО «Свердловсэнергосбыт» и его должностное лицо получили штрафы от УФАС по Свердловской области.

Перед новым годом более миллиона человек получили платежные квитанции с рекламой, в которой предлагалось оплатить счет и стать участником розыгрыша, сообщает пресс-служба УФАС по региону. В Новый год — без долгов! Оплатите счет Ноября 1 889,61 р. + рекомендованный платеж 322,83 р. И станьте участником розыгрыша призов!гласила реклама. В результате УФАС признало это нарушением законодательства о рекламе, так как информация содержит рекламный характер, а не справочный. Две судебные инстанции подтвердили законность такого решения. По факту нарушения в отношении АО «ЭнергосбыТ Плюс» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого компании назначен штраф, а также ответственному должностному лицу. Сумма штрафа для компании составила 50 тысяч рублей, а для должностного лица — четыре тысячи рублей.

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