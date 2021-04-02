Спрос оказался выше: запись в трудовые отряды мэра завершена в Нижнем Тагиле

Запись в трудовые отряды мэра на лето 2021 года завершена в Нижнем Тагиле в связи с полной комплектацией отрядов, а также резервного списка. Записано уже больше тысячи человек. В резерве стоит больше 300 подростков.
По постановлению главы города Владислава Пинаева на работу в отряды мэра принимается 720 человек, на 1 апреля было записано более тысячи человек, рассказала редакции TagilCity.ru директор МБУ «Городской дворец молодежи» Татьяна Мокрецова.
Она отметила, что помимо большого числа желающих трудоустроиться на работу летом подростков, в 2021 году количество рабочих мест было меньше, чем обычно в связи с рядом обстоятельств.
На трудоустройство несовершеннолетних в летний период 2021 года выделены средства из местного бюджета в размере девять миллионов рублей, рассказали редакции в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
На утро 2 апреля в ТОМ записано 1021 человек. Число мест не будет увеличено ввиду отсутствия финансирования, пояснили в пресс-службе.
С начала записи 1 апреля дозвониться на телефоны, указанные на сайте дворца молодежи, было практически невозможно, рассказали редакции TagilCity.ru жители Нижнего Тагила.
2 апреля в 11.28 на звонок ответили, что запись закончена. Если по телефону технически не возможна запись, значит нужно сделать ее онлайн,отметили тагильчане.
Напомним, в Нижнем Тагиле на летний период будут трудоустроены 720 подростков. Они будут работать на объектах благоустройства, реставрировать библиотечный фонд, организовывать мероприятия и так далее.