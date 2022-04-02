52 загородных лагеря вернут за отдых детей свердловчанам 50% от стоимости путевки

Для того, чтобы возвратить деньги, путевки необходимо оплачивать картой «Мир», на нее же в течение пяти дней вернутся 50%, но не более 20 тысяч рублей. По программе можно оплачивать сразу несколько путевок не любое число смен. Лагеря начнут работать в регионе уже с 1 мая, сообщает департамент информационной политики.
Также в Свердловской области порядка 50 санаториев и отелей работают по программе «Туристический кэшбэк», а туроператоры готовы предложить жителям более 60 экскурсий.
Напомним, в Нижнем Тагиле запись на летние смены в лагеря начнется 5 апреля в 8.00. Для детей будет организовано пять смен.