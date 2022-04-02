Предпринимательница из Николо-Павловска оштрафована за продажу контрафактной одежды

Предпринимательница из Николо-Павловска оштрафована за продажу контрафактной одежды
Предпринимательница из Николо-Павловска оштрафована за продажу контрафактной одежды
Сегодня, 16:35ОбществоФото: 1MI
Штраф в 10 тысяч рублей получила предприниматель из села Николо-Павловское за незаконное использование товарного знака.

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области. Проверка товара проводилась в январе 2022 года, вся изъятая по протоколу контрафактная продукция отправлена на уничтожение в соответствующие инстанции.

Бобина Зоя Анатольевна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом в 2017 году. Она продает в розницу одежду для мужчин, женщин и детей, а также текстиль на рынках.

Напомним, за 2021 год в Нижнем Тагиле регулярно проводились рейды по контрафакту. В ходе проверок изъято более тысячи единиц некачественной одежды и обуви.

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