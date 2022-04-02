Цены растут, но дефицита нет. Как работают сельские магазины в тагильском пригороде

Цены растут, но дефицита нет. Как работают сельские магазины в тагильском пригороде
Цены растут, но дефицита нет. Как работают сельские магазины в тагильском пригороде
Сегодня, 09:30ОбществоФото: TagilCity.ru
Сельские магазины в пригороде Нижнего Тагила не испытывают дефицита продуктов и ажиотажа среди местного населения тоже нет — никто, например, не скупает килограммами сахар, как в городе. Все дело в небольшой проходимости, объясняют продавцы, но рост цен коснулся и их тоже.

Хозяйка маленького продуктового магазина в поселке Новоасбест рассказала журналисту TagilCity.ru, что никакого дефицита нет. По ее словам, оптовые склады стоят полные. Другое дело, что цены на продукты выросли за последнее время на 20-40%.

Существенно поднялась цена на сахар. Я постаралась сделать минимальную наценку. В моем магазине он стоит 95 рублей,сообщила владелица магазина в Новоасбесте.

Действительно, по наблюдением TagilCity.ru, это самая низкая цена среди близлежащих сельских несетевых магазинов. В других населенных пунктах цена за один килограмм сахара варьируется от 105 до 116 рублей.

Ожидается в скором времени и повышение цен на хлебобулочные изделия. Хозяйка магазина показала журналисту сообщение от частной пекарни, в которой она заказывает хлеб. В нем говорится, что с 1 апреля поднимутся отгрузочные цены из-за роста стоимости муки, сахара, масла и других продуктов.

Предупреждение о повышении цен на хлеб
Фото:TagilCity.ru

Из круп существенно поднялась в цене пока только гречка. Стоит она от 110 до 130 рублей за килограмм. В сетевых магазинах ее стоимость в среднем составляет 70-80 рублей.

При этом высокого спроса на продукты нет, отмечают все продавцы сельских магазинов. По их мнению, все дело в отдалении от города и небольшой посещаемостью.

У нас мало покупателей. Здесь в основном дачники, а сейчас не сезон. Постоянных жителей мало. Никто за сахар не дерется, как в городе,рассказала TagilCity.ru продавец магазина в поселке Первомайский.

Цены в магазине в поселке Краснополье
Фото:TagilCity.ru

Напомним, в магазинах сети «Магнит» в Нижнем Тагиле и пригороде ввели ограничение на покупку некоторых товаров. Например, крупы, сахар и подгузники нельзя купить больше 2-3 упаковок в одни руки.

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