«Мисс Весна» - один и самых зрелищных и ярких турниров открылся Нижнем Тагиле

«Турнир посвящен памяти всех, кто сражался в Великой Отечественной войне. Поэтому с особым трепетом и желанием выходите на сцену, чтобы показать свое мастерство и умение», — напутствовал участниц И.А. Вахрушев, начальник городского Управления по физкультуре, спорту и туризму.

В соревнованиях участвуют 172 участницы из З федеральных округов (Уральский, Приволжский, Сибирский). В групповых состязаниях примут участие 11 команд.Турнир продлится до 2 мая.

Галина Валентиновна Спицына, главный судья соревнований, прокомментировала развитие художественной гимнастики в Нижнем Тагиле.

— Как много детей занимается художественной гимнастикой в Нижнем Тагиле, насколько этот вид спорта популярен?

— У нас в городе художественных гимнасток готовят три спортивные школы, одна из них — ДЮСШ № 3. Всего этим видом спорта занимаются более 1000 спортсменок-тагильчанок.

— В чем преимущество художественной гимнастики перед другими видами спорта, на ваш взгляд?

— Этот вид спорта — менее травматичный, чем другие. Занятия гимнастикой развивают грацию и пластику, эстетическое чувство. Девочки работают под музыку, их задача — выразить музыку в движениях.

— Как вы оцениваете уровень подготовки тагильских участниц?

— Уровень выше среднего. От Свердловской области на каждую Олимпиаду ездит по одной-две спортсменки-гимнастки. При нынешней конкуренции в художественной гимнастике это много! И это показатель того, что мы работаем хорошо.

Соревнования проходят при поддержке Администрации города Нижний Тагил, городской федерации художественной гимнастики, ДЮСШ № 3.