Акция «Некуда спешить!» - а ты получил свой подарок? (ФОТО)
2 мая 2012, 14:54Общество
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Накануне продолжительных майских выходных ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с инспекторами ДПС провели необычную социальную компанию в рамках профилактических мероприятий «Скорость. Встречная полоса». Акция «Некуда спешить» стартовала 28 апреля в районе автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу. Автомобилисты-молодцы получили подарки, а нарушители помимо штрафов прослушали небольшую лекцию, но и без подарков тоже не остались.
Так, с водителями, превысившими скорость,проводилась комплексная работа: сначала выносилось постановление по делу обадминистративном нарушении, потом рассказывалось о проводимой социальнойкомпании, вручались листовки, брошюры, календари. А вот водители, которые двигалисьсогласно ПДД, получали памятный презент. В ходе мероприятий был остановленавтобус с юношеской хоккейной командой. Инспекторы по пропаганде побеседовали сдетьми и подарили небольшие сувениры.
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