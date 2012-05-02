Акция «Некуда спешить!» - а ты получил свой подарок? (ФОТО)

Так, с водителями, превысившими скорость,проводилась комплексная работа: сначала выносилось постановление по делу обадминистративном нарушении, потом рассказывалось о проводимой социальнойкомпании, вручались листовки, брошюры, календари. А вот водители, которые двигалисьсогласно ПДД, получали памятный презент. В ходе мероприятий был остановленавтобус с юношеской хоккейной командой. Инспекторы по пропаганде побеседовали сдетьми и подарили небольшие сувениры.