Большинство опрошенных работников предприятий Урала мечтает организовать собственный бизнес

Стремление зарабатывать большие деньги – определяющий мотив 20% респондентов, а 19% интересно попробовать себя в качестве руководителя собственного проекта. Представители сфер «Автомобильный бизнес», «Строительство/Недвижимость» и «Продажи» чаще остальных хотели бы обзавестись собственным делом, а вот среди работников профобластей «Медицина/Фармацевтика» и «Юриспруденция» таковых меньше всего.

В каждом втором случае причиной отказа от собственного бизнеса становятся финансовые трудности. 22% тех, кто имел свой бизнес, но в данный момент работает по найму, отметили, что всему виной административные и бюрократические сложности. Несостоятельность идеи или потеря интереса являются причинами ухода из предпринимательства у 15% и 14% опрошенных соответственно.

Большинство действующих бизнесменов (40%) отмечают, что российское законодательство только мешает вести собственное дело. С ними могли бы поспорить лишь 7% опрошенных, уверенных, что нынешнее законодательство благоприятствует созданию и развитию бизнеса.