На «Сталинбусе» по Екатеринбургу – эх, прокачу! (ФОТО)

На новом автобусе помещен портрет «вождя» и цитата - слова, которые Сталинпроизнес на приеме в Кремле в мае 1945 года: «Я бы хотел поднять тост заздоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа».

Конечно, появление такого нестандартного автобуса может вызвать серьезныйрезонанс, но организаторы акции «Автобус Победы» так говорят о целяхмероприятия:

В этом противодействие фальсификацииистории, а также дань памяти всех защитников Отечества, которые в годы ВеликойОтечественной войны сражались и работали для Победы с именем Иосифа Сталина наустах и под его руководством.

Планируется, что в Екатеринбурге «сталинобус» будетездить до конца мая. На оформление автобуса в уральской столице было собранопорядка 30 тысяч рублей.