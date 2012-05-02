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На «Сталинбусе» по Екатеринбургу – эх, прокачу! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На «Сталинбусе» по Екатеринбургу – эх, прокачу! (ФОТО)

2 мая 2012, 10:09ОбществоЕвгения
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