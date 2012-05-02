Мы считаем этот проект очень важным для продвижения имиджа России, как страны современной, развивающейся, гордой своими традициями и уникальными историческими и культурными памятниками Природное и культурное многообразие России не поддается словесному описанию. Наша страна огромна, но мало кто видел ее от края до края. Вместе мы должны продемонстрировать жителям разных стран и континентов живую и самобытную Россию, все ее величие и великолепие. Безусловно, наша Родина достойна занять почетное место на фотографическом атласе мира заявил руководитель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и общественной дипломатии Александр Соколов.

Фотографируя и сохраняя моменты одного дня в рамках проекта «Один день — одна планета», мы создадим бесценный архив, который поможет нам лучше узнать нашу страну, а также рассказать о ней остальному миру. Коллекция фотографий сможет стать уникальным ресурсом для образовательных и научных целей. Каждую секунду в мире происходит что-то новое, поэтому собранные в ходе проекта фотографии будут служить посланием для будущих поколений.

Важно участие каждого жителя России в этом проекте, потому что каждая фотография — это особый взгляд на мир, документирующий важные события и моменты в истории нашей страны.

Основной площадкой проекта станет российская стартовая страница международного сайта акции www.aday.org , где будет размешаться вся информация и фотографии.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте; сделать фотографии 15 мая 2012 года; загрузить их на сайт. Все фотографии будут объединены в одну базу, которая будет храниться в Национальной библиотеке Конгресса, Национальном архиве Швеции, Google Culture Institute, Массачусетском технологическом институте (MIT). Фотографии будут доступны для просмотра всем желающим в течение многих десятилетий.

Онлайн-база фотографий будет организована таким образом, что пользователи смогут легко найти и просмотреть фотографии по конкретной теме, сделанные в конкретной стране. В дальнейшем коллекция фотографий послужит уникальным ресурсом для образовательных, творческих и научных целей.