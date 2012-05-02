Тагильчанам стоит настроиться еще на один холодный циклон. 6 мая потеплеет

Тогда шли дожди, в горах и на севере перемежавшиеся с мокрым снегом. В Горнозаводском районе, в центре и на крайнем востоке Свердловской области дожди были сильными. Здесь выпало до 1,5 месячных апрельских норм осадков. Сильные дожди прошли и в Пермском крае. На Южном Урале дожди были слабее. Почти повсеместно отмечался порывистый ветер, наблюдался град, грозы, в ночь на 1 мая - ночные заморозки.