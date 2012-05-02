Тагильчанам стоит настроиться еще на один холодный циклон. 6 мая потеплеет
2 мая 2012, 17:55ОбществоВалерия Лошкарева
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Тагильчанам стоит настроиться еще на один холодный циклон. Предыдущий проследовал через территорию Среднего Урала 29-30 апреля.
Тогда шли дожди, в горах и на севере перемежавшиеся с мокрым снегом. В Горнозаводском районе, в центре и на крайнем востоке Свердловской области дожди были сильными. Здесь выпало до 1,5 месячных апрельских норм осадков. Сильные дожди прошли и в Пермском крае. На Южном Урале дожди были слабее. Почти повсеместно отмечался порывистый ветер, наблюдался град, грозы, в ночь на 1 мая - ночные заморозки.
Движение очередного холодного циклона обусловит в ближайшие двое суток - 3-4 мая неустойчивую холодную погоду. Начиная с 5 мая, дожди ослабеют, будут отмечаться местами (больше их вероятность на севере Свердловской области). Температура повысится6 мая ночью +1,+6°, днем до 16°.
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