Тагильчане жалуются на то, что на Пархоменко «вспучило» только что уложенный асфальт. Что на это ответит подрядчик?

Оказывается, неровности, появившиеся на Пархоменко, возникли не сами собой: строители вырезают отверстия для колодцев. Об этом представители подрядчика рассказали Никите Чапурину. Будут ли проводить дальнейшие работы по поднятию колодцев сотрудники Водоканала, или же будет сделан заказ предприятию «Тагилдорстрой», пока не известно. Подрядчик успокоил граждан: работы по ремонту Пархоменко будут выполнены качественно и в срок.

Помимо этого, сегодня будет работать фреза на улице Октябрьской революции (срезать участки под карточный ремонт) и на Серова. На мосту по улице Циолковского идет подготовка основания для ремонта дороги. Ямочный ремонт сегодня проводится на улицах Карла Маркса, Ломоносова, Первомайской, Красноармейской и, по возможности, Грибоедова. На проспекте Мира продолжается разбор бордюрного камня, на сегодня запланирована укладка плит между трамвайными путями.

Ремонт и строительство не обходится без применения специальных устройств и аппаратов, таких, например, как сварочный аппарат для проведения сварочных работ или каток для раскатки асфальта. В процессе работы многие запчасти агрегатов изнашиваются. Так, сварочные горелкии проволоку, то есть нить для сварки можно приобрести в специализированных магазинах.