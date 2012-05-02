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Тагильчане жалуются на то, что на Пархоменко «вспучило» только что уложенный асфальт. Что на это ответит подрядчик?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане жалуются на то, что на Пархоменко «вспучило» только что уложенный асфальт. Что на это ответит подрядчик?

2 мая 2012, 12:34Общество
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