«Урал – бас-гитаре!» - в Нижнем Тагиле прошел квартирник группы «Новый край»

Вечеробещал быть ярким с самого начала: при входе вместо бумажного билета гостиполучали цветной хорошо отточенный карандаш. В перерыве карандаши отлично пошлив дело - народ начал рисовать, благо, бумаги организаторы не жалели. Чтобымаксимально одомашнить помещение, было придумано поставить стол с чаем ипеченьем. Кстати, одним из условий прохода на выступление стали эти самыеплюшки, коих накопилась целая гора. Люди могли прямо во время концертаприхлебывать чаек, закусывать печенькой, в общем, чувство, будто ты находишься всамой уютной компании на Земле.

TagilCity.ru пообщалсяс организаторами Ириной и Антоном, которые успешно реализуют уже юбилейныйвторой концерт проекта «Карандаши и палочки»:

В мартеу нас выступили Sokol'z Band, сейчас вот «Новый край», которым, кстати, ужебольше 15-ти лет... Проект планируем долгосрочным. Сложно было найти помещение,важно, чтобы была атмосфера квартирника, живого общения с артистами, атмосфераюмора, позитива.

Средишуток вечера запомнился новоиспеченный лозунг «Урал - бас-гитаре!» (так услышаливыкрик «Ура бас-гитаре!»), согласитесь, приятное территориальное распределениемузыкальных инструментов. Да, вечер прошел более чем приятно. С нетерпениемждем новых концертов, на которые с удовольствием придем с пачкой печенья,получим свой новый карандаш (глядишь, и коллекция соберется) и от душиповеселимся.