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«Урал – бас-гитаре!» - в Нижнем Тагиле прошел квартирник группы «Новый край»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Урал – бас-гитаре!» - в Нижнем Тагиле прошел квартирник группы «Новый край»

2 мая 2012, 17:06ОбществоЕвгения
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