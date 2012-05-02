УВЗ закупил новое учебное оборудование на сумму 8 миллионов рублей

Новый класс включает в себя два мобильных стенда, электронную программу моделирования и набор магнитных элементов для визуализации процесса обучения. Поставщик – международный концерн «Festo». Общая стоимость оборудования с учётом электромонтажных работ составляет восемь миллионов рублей.

Всего в год планируется обучать до 200 человек по семи видам образовательных программ. Среди них электрогидроавтоматика, пропорциональная гидроавтоматика, моделирование и наладка гидравлических схем и другие. Некоторые из направлений, например, измерение гидравлических систем, совершенно новые. Подготовка по ним не ведется ни на одном предприятии Нижнего Тагила.

В классе ученики смогут собирать и хранить схемы реальных производственных установок, заниматься поиском неисправностей, наладкой гидравлических, электрических и комбинированных схем управления технологическим оборудованием. Все это позволяет максимально точно отработать навыки работы с различным гидравлическим оборудованием, которого на Уралвагонзаводе с каждым годом используется все больше. Рабочие, успешно прошедшие курс и сдавшие экзамены, получают возможность повысить квалификационный разряд. Руководителям и специалистам пройденный курс засчитывается как прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности.

Кроме того, Уралвагонзавод предложил техникумам и вузам Нижнего Тагила вести образовательный процесс на паритетной основе и перенести курс гидравлики в новый класс, чтобы готовить молодых специалистов к работе на предприятии.

В планах сотрудничества Уралвагонзавода и фирмы «Festo» – запуск к 1 сентября 2012 года еще двух новых классов: «Мехатроника» и «Электропривод». Общая стоимость этого проекта - 12 миллионов рублей.

Фото с презентации нового оборудования.