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УВЗ закупил новое учебное оборудование на сумму 8 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УВЗ закупил новое учебное оборудование на сумму 8 миллионов рублей

2 мая 2012, 13:55ОбществоВалерия Лошкарева
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