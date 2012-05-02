В Нижнем Тагиле сегодня выбрали лучшие номера для участия в областном конкурсе инвалидов
2 мая 2012, 18:24Общество
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Сегодня в Городском дворце творчества состоялся городской этап конкурса областного фестиваля «Искусство дарить радость» для людей с ограниченными возможностями.
Участники презентовали творческие номера в пяти номинациях, рассказывают в отделе социальных программ и семейной политики Администрации города. Это авторское слово, хореография, сольный и коллективный вокал, а также свободная программа. Судить выступления инвалидов Нижнего Тагила взялись люди творчества, а также специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями. Это сотрудники ГДМ, ДК Юбилейный и отдела социальных программ и семейной политики.
В сегодняшнем конкурсе приняла участие 88 человек. Те участники, кто выступил наиболее удачно, поедут защищать честь нашего города в областном фестивале рассказывают в отделе.
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