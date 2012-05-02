В Нижнем Тагиле сегодня выбрали лучшие номера для участия в областном конкурсе инвалидов

Участники презентовали творческие номера в пяти номинациях, рассказывают в отделе социальных программ и семейной политики Администрации города. Это авторское слово, хореография, сольный и коллективный вокал, а также свободная программа. Судить выступления инвалидов Нижнего Тагила взялись люди творчества, а также специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями. Это сотрудники ГДМ, ДК Юбилейный и отдела социальных программ и семейной политики.