Ветеранов социальной защиты Нижнего Тагила поздравили праздничным концертом (ФОТО)
2 мая 2012, 17:06Общество
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В Реабилитационном центре Дзержинского района состоялась концертная программа «От всей души». Кроме того, ветераны социальной защиты устроили чаепитие.
Концерт прошел в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Сотрудники центра показали, как важно проявлять заботу и внимание ветеранам и пенсионерам организации. Учитывая, что вся трудовая деятельность гостей центра была посвящена служению людям, дети-участники концерта подарили им в знак благодарности свои поделки, маленькие символические сердца.
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