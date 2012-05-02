Ветеранов социальной защиты Нижнего Тагила поздравили праздничным концертом (ФОТО)

Концерт прошел в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Сотрудники центра показали, как важно проявлять заботу и внимание ветеранам и пенсионерам организации. Учитывая, что вся трудовая деятельность гостей центра была посвящена служению людям, дети-участники концерта подарили им в знак благодарности свои поделки, маленькие символические сердца.