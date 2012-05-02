Внимание! Разыскиваются все двойняшки и тройняшки Нижнего Тагила
Администрация города объявила фотоконкурс близнецов. Все близнецы города могут поучаствовать в нем, отправив в отдел социальных программ и семейной политики Администрации города свое совместное детское фото.
На фото близняшкам должно быть не более трех лет. При этом изображение может быть любой давности, отмечает заместитель начальника отдела Светлана Шеховцова. Прием фотографий на конкурс длился в течение всего апреля, и 5 мая сбор заявок завершится. Пока зарегистрировалось только 2 пары участников, но сотрудники отдела ожидают много заявок в ближайшие дни.
К нам в отдел поступает много звонков, в конкурсе обещали принять участие даже тройняшки рассказывает Светлана Георгиевна.
Фотоконкурс приурочен к празднованию Международного Дня семьи 15 мая. Фото для участия в конкурсе близнецов можно принести в отдел социальных программ и семейной политики Администрации города по адресу: ул. Ленина, 15, кабинет 10, до 5 мая. Телефон для справок 41-09-79.
© TagilCity.ru