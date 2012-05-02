Внимание! Разыскиваются все двойняшки и тройняшки Нижнего Тагила

На фото близняшкам должно быть не более трех лет. При этом изображение может быть любой давности, отмечает заместитель начальника отдела Светлана Шеховцова. Прием фотографий на конкурс длился в течение всего апреля, и 5 мая сбор заявок завершится. Пока зарегистрировалось только 2 пары участников, но сотрудники отдела ожидают много заявок в ближайшие дни.