Групповые видеочаты в Skype стали бесплатными
2 мая 2014, 08:45ОбществоЕвгения
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Принадлежащий Microsoft коммуникационный сервис Skype наконец-то признал необходимость подстроиться под конкурентов в области групповых видеозвонков. Накануне коллективное общение в Skype лицом к лицу стало бесплатным для пользователей ПК с Windows, Mac и консолей Xbox.
Напомним, что, к примеру, в Google Hangouts и ряде других аналогичных сервисов многоканальный видеочат бесплатен. А вот пользователям Skype до последнего времени было необходимо подписываться на аккаунт Skype Premium стоимостью 9 долларов в месяц.
Видеочат Skype позволяет одновременно общаться группам до 10 пользователей. В будущем, обещают представители компании, бесплатные групповые видеозвонки станут доступны и пользователям сервиса на мобильных платформах.
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