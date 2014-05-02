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Красная или полосатая: а с какой ленточкой ты будешь ходить на 9 мая в Нижнем Тагиле?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Красная или полосатая: а с какой ленточкой ты будешь ходить на 9 мая в Нижнем Тагиле?

2 мая 2014, 15:35Общество
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