Красная или полосатая: а с какой ленточкой ты будешь ходить на 9 мая в Нижнем Тагиле?

Однако в Нижнем Тагиле также проходит и просветительская акция «Знамя Победы», где организаторы предлагают взять на парад не черно-оранжевую «Георгиевскую ленту», а красную с изображением серпа и молота - символ победы СССР на фашистской Германией.

Напомним, впервые акция по раздаче красных ленточек прошла в 2012 году:

Я удивлен, что многие тагильчане, которым мы раздавали ленточки Победы, думают, что над Рейхстагом в Берлине висел именно георгиевский флаг. Своей акцией мы решили напомнить тагильчанам об исконных символах победы в Великой Отечественной рассказал Михаил, член Центрального Нижнетагильского отделения Комсомола.

Интересно, а какую ленту сами тагильчане считают главным символом Дня Победы? Как бы то ни было, со следующей недели в особо людных местах (супермаркеты, кинотеатры, парки) можно будет встретить волонетров и бесплатно получить свою ленту.