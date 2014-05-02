Тагильская школьница Екатерина Акилова стала победителем Российского национального водного конкурса

Нужно отметить, что он является частью международного водного конкурса (Stockholm Junior Water Prize), а в России проводится в три этапа - муниципальный, региональный (на уровне субъекта Федерации) и общероссийский.

В 2014 году участие приняли 1922 российских школьника, которые представили 1475 проектов по охране и восстановлению водных ресурсов. Тагильчанка Екатерина Акилова не только прошла в финал, но стала победительницей в номинации «За вклад в развитие водных ресурсов бассейна реки Волги им. проф. В.В. Найденко» с проектом «Экологическое состояние реки Чусовой».

Катя учится в 11-м классе школы №90. На протяжении 6 лет она проводила исследования по изучению экологического состояния реки Чусовой. Исследовалось биоразнообразие реки и процессы ее самоочищения. Результаты наблюдений показали, что после стоков крупнейших промышленных предприятий происходит очень низкая степень самоочищения донных отложений, которая восстанавливается в среднем течении реки за счет разбавления, осаждения, окисления и биологической очистки. Екатерина представила проект реабилитации реки.

Добавим, гран-при конкурса взяла Елена Кошкина, ученица 10 класса, из поселка Сернур Республики Марий Эл с проектом «Восстановление популяции узкопалого рака в реках северо-восточной части республики Марий Эл», пишет advis.ru.

Фото из социальных сетей.