5 мая в Нижнем Тагиле пройдет круглый стол о защите прав животных (ФОТО)

На мероприятие приглашаются заинтересованные граждане, руководители и помощники зоосообществ. Предполагается, что круглый стол будет продолжаться один час. На нём будет изложена информация о том, как наказать виновных в страданиях животных и научить этому других, сообщает официальное сообщество приюта «Четыре с хвостиком» в одной из социальных сетей.