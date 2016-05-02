5 мая в Нижнем Тагиле пройдет круглый стол о защите прав животных (ФОТО)
2 мая 2016, 13:20ОбществоПавел Щербина
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Организацией мероприятия занимаются благотворительный фонд «Добрые руки» и приют для животных «Четыре с хвостиком». Круглый стол состоится 5 мая 2016 года в 18:00 по адресу ул. Фестивальная, 5Б.
Сюжеты: Нижний Тагил
На мероприятие приглашаются заинтересованные граждане, руководители и помощники зоосообществ. Предполагается, что круглый стол будет продолжаться один час. На нём будет изложена информация о том, как наказать виновных в страданиях животных и научить этому других, сообщает официальное сообщество приюта «Четыре с хвостиком» в одной из социальных сетей.
Для принятия участия в круглом столе обязательна регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону 8 982 7 110 111.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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