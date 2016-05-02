Общественники и полиция Нижнего Тагила передали более 2000 книг для библиотеки изолятора временного содержания (ФОТО)
2 мая 2016, 12:40ОбществоПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Акция по сбору книг была объявлена Общественным советом по формированию библиотек для спецучреждений МВД при Главном управлении МВД по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В акции приняли участие как отдельные тагильчане, так и трудовые коллективы, общественные организации. Пенсионер Павел Прохоренко передал в дар все книги из библиотеки своего отца, которую тот собирал на протяжении многих лет. Пенсионер объяснил, что сделал это за тем, чтобы поддержать хорошее начинание, сообщает Главное управление МВД России по Свердловской области.
Собранные книги, всего более 2000 экземпляров, были переданы в библиотеку изолятора временного содержания лично начальником полиции Нижнего Тагила и двумя представителями общественности.
Предполагается, что книги помогут людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, переосмыслить свои поступки и встать на путь исправления.
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей