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Общественники и полиция Нижнего Тагила передали более 2000 книг для библиотеки изолятора временного содержания (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники и полиция Нижнего Тагила передали более 2000 книг для библиотеки изолятора временного содержания (ФОТО)

2 мая 2016, 12:40ОбществоПавел Щербина
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