Общественники и полиция Нижнего Тагила передали более 2000 книг для библиотеки изолятора временного содержания (ФОТО)

В акции приняли участие как отдельные тагильчане, так и трудовые коллективы, общественные организации. Пенсионер Павел Прохоренко передал в дар все книги из библиотеки своего отца, которую тот собирал на протяжении многих лет. Пенсионер объяснил, что сделал это за тем, чтобы поддержать хорошее начинание, сообщает Главное управление МВД России по Свердловской области.