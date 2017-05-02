Численность населения Екатеринбурга превысила полтора миллиона
2 мая 2017, 11:45Общество
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В столице Урала зарегистрировали полуторамиллионного жителя.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет «Комсомольская правда», рост населения связан с возникшем в Екатеринбурге беби-бумом. Сейчас в городе, если верить статистике, на 10 женщин приходится 9 мужчин.
Самым густонаселенным районом города признан Орджоникидзевский.
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