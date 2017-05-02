Директор городского парка Первоуральска осуждена за хищение 735 тысяч рублей

Установлено, что женщина, занимая должность директора парка, составила смету на приобретение для парка скамеек, урн, щебня и почвогрунта на сумму 735 тыс. руб. После чего заключила договор на поставку всего необходимого с подрядной организацией. Перевела деньги на счет исполнителя заказа.

Однако позже женщина сообщила организации, что намерена отказаться от их услуг, и просит вернуть деньги, но не на счет отправителя, а лично ей в руки. После получения налички, обвиняемая распорядилась ей по своему усмотрению.

В суде женщина вину не признала. Ей назначено к отбыванию 2,5 года условно, штраф 10 тыс. руб. и возмещение убытков парку в размере 735 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.