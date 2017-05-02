Школьник запустил проект по очистке дворов Нижнего Тагила от собачьих экскрементов (ВИДЕО)
Социально-экологический проект «Какакет» стартовал в Нижнем Тагиле. Молодые ребята устанавливают оригинальные конструкции с пакетиками, чтобы тагильчане могли убирать за своими питомцами.
Я за чистоту в нашем городе. Сейчас многие держат домашних животных, у меня самого тоже есть. Я очень люблю с ним гулять, но вижу бескультурье в этих прогулках. Люди не убирают за своими четвероногими друзьями рассказал инициатор проекта Егор Иванов.
Юноша серьёзно подошёл к организации проекта: он учёл все этапы проектирования бизнеса. Он пообщался с местными жителями, которые действительно недовольны сложившейся ситуацией. Таким образом ему удалось определить потребности целевой аудитории. После он провёл опрос фокус-группы: узнал у самих собаководов об их нуждах. А в результате 3 раундов инвест-сессии ему удалось привлечь инвестора.
Затем мы установили фигурки, с прикрепленными к ним пакетиками, чтобы можно было убрать за питомцем и потом выбросить в мусорку рассказал о процессе создания Егор.
Распространение этой затеи может помочь избавиться от неприятных неожиданностей во время прогулки.
Пока задействован лишь двор дома №27 по проспекту Строителей пояснил Егор.
Организаторы надеются, что эту инициативу поддержат и другие жители Нижнего Тагила: кто-то купит их приспособления, а кто-то начнёт убирать за питомцами своими силами.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru