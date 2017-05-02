Владимир Путин законом запретил называть детей именами из цифр и бранных слов
2 мая 2017, 08:20Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России официально запретили регистрировать необычные имена детей. Соответствующий закон был подписан накануне Владимиром Путиным.
Теперь имена детей в России не будут содержать цифр, бранных слов, знаков препинания (кроме дефиса) и должностей. Имя ребёнка будет записываться по соглашению родителей, пишут РИА Новости.
Также законом установлено, что фамилия новорожденного по соглашению может браться либо от матери, либо от отца, либо образовываться из двух фамилий, соединенных дефисом.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей