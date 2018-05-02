Горячая линия по профилактике клещевых инфекций откроется в Нижнем Тагиле с 3 мая
2 мая, 16:50Общество
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Горячая телефонная линия для консультации граждан по вопросам клещевых инфекций будет работать в Нижнем Тагиле с 3 по 15 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Телефонная линия будет работать в региональном Управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Эпидемиологи проконсультируют, что делать и куда обращаться после укуса клеща и какие предпринять меры, если насекомое оказалось заражено энцефалитом.
Также эпидемиологи напоминают, что лучшей защитой от инфекции является вакцинация. Кроме того, после прогулки в лесу необходимо осматривать себя и своих спутников на предмет обнаружения клещей.
Как сообщает «Тагильский рабочий», горячая линия по профилактике клещевых инфекций будет работать в будние дни с 10 до 16 часов. Телефон в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 47-64-00.
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