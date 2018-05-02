Записи из дневника семьи Романовых опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» (ФОТО)

30 апреля состоялся запуск сообщества «Царская-семья.рф» в социальной сети «ВКонтакте».



Он приурочен к 100-летию со дня прибытия государя Николая II с членами семьи в Екатеринбург. Именно в этом городе, который позже назовут «Русская Голгофа», императорская семья будет расстреляна по приказу правительства большевиков.



Содержанием сообщества станут дневниковые записи государя Николая II и государыни Александры Федоровны, которые они вели в дни заточения в Екатеринбурге. Каждый день в паблике будут публиковаться дневниковые записи, которые царственная чета вела, находясь под арестом.



Сайт Екатеринбургской епархии сообщает, что публикации дневников будут привязаны к хроникам столетней давности. Например, 30 апреля 2018 года (день создания сообщества) была опубликована запись из дневника от 30 апреля 1918 года, когда царская семья прибыла в Екатеринбург.

Фото: Сайт Екатеринбургской епархии