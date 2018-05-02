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Новости Нижнего Тагила

Записи из дневника семьи Романовых опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» (ФОТО)

2 мая 2018, 10:05Добавить новость
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Дневниковые записи семьи Романовых теперь представлены в социальной сети «ВКонтакте». Любой желающий сможет ознакомиться с хронологией событий последних дней императорской семьи во время ссылки в Екатеринбурге.

30 апреля состоялся запуск сообщества «Царская-семья.рф» в социальной сети «ВКонтакте».

Он приурочен к 100-летию со дня прибытия государя Николая II с членами семьи в Екатеринбург. Именно в этом городе, который позже назовут «Русская Голгофа», императорская семья будет расстреляна по приказу правительства большевиков.


Содержанием сообщества станут дневниковые записи государя Николая II и государыни Александры Федоровны, которые они вели в дни заточения в Екатеринбурге. Каждый день в паблике будут публиковаться дневниковые записи, которые царственная чета вела, находясь под арестом.

Сайт Екатеринбургской епархии сообщает, что публикации дневников будут привязаны к хроникам столетней давности. Например, 30 апреля 2018 года (день создания сообщества) была опубликована запись из дневника от 30 апреля 1918 года, когда царская семья прибыла в Екатеринбург.


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Фото: Сайт Екатеринбургской епархии
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