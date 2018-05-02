Жители посёлка в Свердловской области сами отремонтировали размытую дорогу (ФОТО)

Не дожидаясь, пока власти Артёмовского округа помогут восстановить размытую дорогу, жители посёлка Красногвардейский решили самостоятельно её исправить.
Несколько дней назад ручьём размыло полевую дорогу в посёлке Красногвардейский Свердловской области. Из-за этого жители потеряли возможность добираться до магазина за продуктами.
Не дожидаясь, пока власти округа отправят кого-то для починки дороги, местные жители пригнали трактор, собрали ремонтную бригаду и организовали работу. На данный момент путь от села до магазина восстановлен, сообщает Znak.com.
Фото: Znak.com