Жители посёлка в Свердловской области сами отремонтировали размытую дорогу (ФОТО)

Несколько дней назад ручьём размыло полевую дорогу в посёлке Красногвардейский Свердловской области. Из-за этого жители потеряли возможность добираться до магазина за продуктами.



Не дожидаясь, пока власти округа отправят кого-то для починки дороги, местные жители пригнали трактор, собрали ремонтную бригаду и организовали работу. На данный момент путь от села до магазина восстановлен, сообщает Znak.com.

Фото: Znak.com