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Новости Нижнего Тагила

Жители посёлка в Свердловской области сами отремонтировали размытую дорогу (ФОТО)

2 мая 2018, 11:00Добавить новость
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Не дожидаясь, пока власти Артёмовского округа помогут восстановить размытую дорогу, жители посёлка Красногвардейский решили самостоятельно её исправить.

Несколько дней назад ручьём размыло полевую дорогу в посёлке Красногвардейский Свердловской области. Из-за этого жители потеряли возможность добираться до магазина за продуктами.

Не дожидаясь, пока власти округа отправят кого-то для починки дороги, местные жители пригнали трактор, собрали ремонтную бригаду и организовали работу. На данный момент путь от села до магазина восстановлен, сообщает Znak.com.


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Фото: Znak.com
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