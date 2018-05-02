Жители посёлка в Свердловской области сами отремонтировали размытую дорогу (ФОТО)
2 мая, 11:00Общество
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Не дожидаясь, пока власти Артёмовского округа помогут восстановить размытую дорогу, жители посёлка Красногвардейский решили самостоятельно её исправить.
Несколько дней назад ручьём размыло полевую дорогу в посёлке Красногвардейский Свердловской области. Из-за этого жители потеряли возможность добираться до магазина за продуктами.
Не дожидаясь, пока власти округа отправят кого-то для починки дороги, местные жители пригнали трактор, собрали ремонтную бригаду и организовали работу. На данный момент путь от села до магазина восстановлен, сообщает Znak.com.
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Фото: Znak.com
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