Баскетболистка из Екатеринбурга «перезагрузилась» в шоу на ТНТ

Анастасия Алтунина из Екатеринбурга имеет рост 1 метр 90 сантиметров. Девушка играла за команду УрФУ, имеет много наград, однако из-за травмы Анастасия оставила большой спорт. Жительница Екатеринбурга обратилась за помощью к Бородиной из-за неуверенности в себе, которая препятствует построению личной жизни.

Мне всегда не нравилась моя внешность, к тому же высокий рост накладывал свой отпечаток. Было ощущение неуверенности в себе, даже тогда когда я была «при параде», я все равно никогда не чувствовала себя красивой,цитирует слова участницы «Наша газета».

По словам девушки, самым сложным для нее в шоу было открыться перед камерой. Однако эксперты программы «Перезагрузка» помогли Анастасии почувствовать себя смелее. В психологическом эксперименте девушке помогал солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, который, не смотря на заикание, стал артистом.

По словам Анастасии, после шоу ее личная жизнь наладилась.

Прошло совсем немного времени со съемок, но сейчас моя жизнь сильно изменилась, в том числе и личная, рассказала екатеринбурженка «Нашей газете».