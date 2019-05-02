Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге попросил депутатов о помощи

Как сообщает Артур Зиганшин, к нему часто поступают жалобы от жителей поселка Изоплит, что они не могут пробраться к лесопарку из-за разрушенной инфраструктуры. Горожанам приходится преодолевать многочисленные лужи, грязь и груды мусора. Также жители поселка опасаются за свою жизнь, так как заброшенные бараки стали пристанищем для маргинальных личностей. Поселок Изоплит, по мнению директора лесопарка, оказался фактически заброшен властями, несмотря на то что в нем продолжают жить люди.