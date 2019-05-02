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Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге попросил депутатов о помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге попросил депутатов о помощи

Сегодня, 10:00ОбществоФото: Страница Артура Зиганшина в соцсети
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