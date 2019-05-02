В Екатеринбурге пропал координатор «Открытой России»
Вчера, 23:01ОбществоФото: «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге родственники и коллеги разыскивают координатора «Открытой России» Владислава Постникова, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Последний раз Владислав Постников выходил на связь 29 апреля, сообщает портал Е1 со ссылкой на знакомых пропавшего. В социальных сетях молодой человек появлялся утром 1 мая.
Поисками Владислава занимается юрист организации «Открытая Россия». По его словам, мужчина никуда не планировал уезжать.
Владислав Постников занимался наблюдением за чистотой на выборах и общественной деятельностью.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить его юристу Роману по телефону +7 912 210–38–00.
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