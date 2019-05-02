В Екатеринбурге пропал координатор «Открытой России»

Последний раз Владислав Постников выходил на связь 29 апреля, сообщает портал Е1 со ссылкой на знакомых пропавшего. В социальных сетях молодой человек появлялся утром 1 мая.

Поисками Владислава занимается юрист организации «Открытая Россия». По его словам, мужчина никуда не планировал уезжать.

Владислав Постников занимался наблюдением за чистотой на выборах и общественной деятельностью.