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В Екатеринбурге пропал координатор «Открытой России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пропал координатор «Открытой России»

Вчера, 23:01ОбществоФото: «Инцидент Екатеринбург»
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