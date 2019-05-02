В Екатеринбурге вновь эвакуировали ТРЦ «Гринвич»

Ночью с 1 на 2 мая в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» вновь произошла эвакуация людей. Как сообщают очевидцы, сработала система оповещения о задымлении, горожан попросили покинуть здание. Некоторые люди в это время находились в кинотеатре на ночном сеансе. Во время эвакуации сотрудники торгового центра не помогали горожанам, а лишь указывали, куда идти не нужно.

Охрана никого и никуда не направляла, просто стояли и запрещали идти в те части торгового центра, которые закрыты, как обычно вечером,рассказал корреспондентам Е1 участник эвакуации.

По предварительной информации, поступило сообщение о минировании торгового центра. На месте работали силовики, МЧС, скорая помощь. Здание было осмотрено, взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.