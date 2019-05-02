В ночь с 1 на 2 мая в Екатеринбурге вновь эвакуировали ТРЦ «Гринвич», пишет портал Е1.
Ночью с 1 на 2 мая в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» вновь произошла эвакуация людей. Как сообщают очевидцы, сработала система оповещения о задымлении, горожан попросили покинуть здание. Некоторые люди в это время находились в кинотеатре на ночном сеансе. Во время эвакуации сотрудники торгового центра не помогали горожанам, а лишь указывали, куда идти не нужно.
Охрана никого и никуда не направляла, просто стояли и запрещали идти в те части торгового центра, которые закрыты, как обычно вечером,рассказал корреспондентам Е1 участник эвакуации.
По предварительной информации, поступило сообщение о минировании торгового центра. На месте работали силовики, МЧС, скорая помощь. Здание было осмотрено, взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.
Ранее в Екатеринбурге был эвакуирован Ельцин центр во время прохождения в нем мероприятия на тему ЛГБТ. А в выходной 13 апреля в Екатеринбурге эвакуация прошла в 13 торговых центрах. Все сообщения о минировании оказались ложными. Сотрудники полиции занимаются расследованием каждого случая с ложным минированием объектов.