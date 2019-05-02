В Нижнем Тагиле 79% горожан довольны своей жизнью

79% жителей Нижнего Тагила довольны своей жизнью, согласно результатам опросов, проведенных в 2018 году Финансовым университетом при правительстве РФ.
В исследовании удовлетворенности россиян своей жизнью приняли участие 78 городов России с населением более 250 тысяч человек. Респондентам были заданы три вопроса:
- об удовлетворенности жизнью;
- об уверенности в завтрашнем днем;
- об уверенности в завтрашнем дне предприятия, на котором работает человек.
Результаты опроса показали, что в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле – по 79% горожан довольны своей жизнью. Самая высокая доля полностью или в основном довольных своей жизнью отмечена в Грозном, Тюмени, Ижевске, Махачкале и Краснодаре – 84-88%.
Количество горожан, уверенных в завтрашнем дне, в Нижнем Тагиле составило 58%. В Екатеринбурге – 62%. Наибольшее количество уверенных в завтрашнем дне проживает в Ижевске, Набережных Челнах, Казани, Уфе и Севастополе (65-69%).
72% тагильчан уверены в завтрашнем дне предприятия, на котором работают. В Екатеринбурге данный показатель достиг 74%. Больше всего сотрудников уверены в завтрашнем дне своего предприятия в Ярославле – 82%, в Грозном – 81% и в Тюмени – 74%.
Наибольшую уверенность высказали специалисты государственного управления, социального страхования, правоохранительных органов и обеспечения военной безопасности – 87%. Менее всего уверены в завтрашнем дне предприятия сотрудники из области науки и исследований – 55%.