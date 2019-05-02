В поселке под Екатеринбургом обнаружен боеприпас

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В поселке Быковском под Екатеринбургом местные жители обнаружили мину, сообщает портал Е1.
Один из местных жителей обнаружил мину на своем участке и вызвал спецслужбы.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сыщики вызвали специалистов по взрывным устройствам из Росгвардии.
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Саперы из ОМОНа выяснили, что боеприпас, обнаруженный в поселке, является учебным. Опасности для окружающих он не имел. Специалисты выясняют, как мина попала на участок.
Снаряд вывезен для утилизации.
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