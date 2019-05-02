В поселке под Екатеринбургом обнаружен боеприпас

Один из местных жителей обнаружил мину на своем участке и вызвал спецслужбы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сыщики вызвали специалистов по взрывным устройствам из Росгвардии.

Саперы из ОМОНа выяснили, что боеприпас, обнаруженный в поселке, является учебным. Опасности для окружающих он не имел. Специалисты выясняют, как мина попала на участок.