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В поселке под Екатеринбургом обнаружен боеприпас
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В поселке под Екатеринбургом обнаружен боеприпас

Вчера, 22:47ОбществоФото: Е1
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