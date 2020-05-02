Евгений Куйвашев объяснил причину низкой смертности от COVID-19 в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил в своём Instagram причину низкой смертности в регионе.
Для того, чтобы включить летальный исход конкретного гражданина в официальную статистику по коронавирусу, врачи различных профилей смотрят, как сильно инфекция повлияла на изменения внутренних органов, обострились или нет хронические заболевания, а также множество других факторов. Каждый случай – индивидуален. По официальным данным, в Свердловской области зафиксирована только 1 смерть от коронавируса. Это был 54-летний житель Красноуфимска с тяжёлой формой пневмонии.
Пока только в одном случае медики окончательно сошлись во мнении, что наличие вируса сыграло решающую роль в летальном исходе, написал Куйвашев.
По словам губернатора, возрастных пациентов и людей с тяжёлыми формами болезни в регионе немного. Большинство инфицированных поступают в удовлетворительном состоянии.
Уверен, что комплексные меры, принимаемые органами власти всех уровней, четкая работа специалистов санитарно-эпидемиологической службы, высокий профессионализм наших медицинских кадров, и, конечно, дисциплина и сознательность самих граждан будут способствовать минимизации вреда от вируса здоровью и жизням людей, добавил Евгений Куйвашев.