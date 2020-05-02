Евгений Куйвашев объяснил причину низкой смертности от COVID-19 в регионе

Для того, чтобы включить летальный исход конкретного гражданина в официальную статистику по коронавирусу, врачи различных профилей смотрят, как сильно инфекция повлияла на изменения внутренних органов, обострились или нет хронические заболевания, а также множество других факторов. Каждый случай – индивидуален. По официальным данным, в Свердловской области зафиксирована только 1 смерть от коронавируса. Это был 54-летний житель Красноуфимска с тяжёлой формой пневмонии.

Пока только в одном случае медики окончательно сошлись во мнении, что наличие вируса сыграло решающую роль в летальном исходе, написал Куйвашев.

По словам губернатора, возрастных пациентов и людей с тяжёлыми формами болезни в регионе немного. Большинство инфицированных поступают в удовлетворительном состоянии.