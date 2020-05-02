Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
Сегодня, 10:52ОбществоФото: Минстрой России
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У главы Министерства строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова обнаружен коронавирус, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
В пресс-службе Минстроя рассказали, что диагнозы подтверждены результатами компьютерной томографии. Якушев заявил, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности министра назначен Никита Стасишин. Также в пресс-службе отметили, что 80% сотрудников министерства работают удаленно.
Напомним, что ранее диагноз «коронавирус» подтвердился у премьер-министра Михаила Мишустина.
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