Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

В пресс-службе Минстроя рассказали, что диагнозы подтверждены результатами компьютерной томографии. Якушев заявил, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности министра назначен Никита Стасишин. Также в пресс-службе отметили, что 80% сотрудников министерства работают удаленно.