Главный санврач призвал свердловчан провести майские праздники дома

По словам Козловских, эти праздники свердловчане привыкли проводить в компании друзей, однако не следует этого делать сейчас.

Мы встретимся и отметим эти праздники потом. Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Свердловской области продолжает ухудшаться, сказал Дмитрий Козловских.

Главный санврач посоветовал воспользоваться личным автомобилем тем, кто поедет на дачу. Он отметил, что существует заблуждение о неопасности заболевания коронавирусом.

К сожалению, наши близкие люди, люди пожилого возраста очень тяжело будут переносить эту инфекцию, и это показала мировая практика, где летальность достигает 10 процентов.