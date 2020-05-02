Главный санврач призвал свердловчан провести майские праздники дома
Сегодня, 11:45ОбществоФото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области
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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к жителям региона с просьбой провести майские праздники дома.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Козловских, эти праздники свердловчане привыкли проводить в компании друзей, однако не следует этого делать сейчас.
Мы встретимся и отметим эти праздники потом. Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Свердловской области продолжает ухудшаться, сказал Дмитрий Козловских.
Главный санврач посоветовал воспользоваться личным автомобилем тем, кто поедет на дачу. Он отметил, что существует заблуждение о неопасности заболевания коронавирусом.
К сожалению, наши близкие люди, люди пожилого возраста очень тяжело будут переносить эту инфекцию, и это показала мировая практика, где летальность достигает 10 процентов.
Поэтому, по словам Козловских, стоит воздержаться от общения с людьми пожилого возраста.
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