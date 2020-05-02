Полная изоляция, день тридцать второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к свердловчанам с просьбой провести майские праздники на самоизоляции.

За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле не зафиксировано. Таким образом, количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 14 человек.

На улицах города и в многоквартирных домах даже в выходные и праздники активно проводится дезинфекция.

Так, городская УК «Тепло-НТ» начала проведение мероприятий по обработке многоквартирных домов. Видео с проведением процедуры прислали подписчики в группу «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Обработка лифта Видео Видео: группа ВКонтакте "ТТ-Я люблю Нижний Тагил"

На официальной странице Нижнего Тагила в Instagram опубликовано видео, которое записала одна из управляющих компаний. В нем показывается, как сотрудники проводят дезинфекцию подъездов и борются с коронавирусом.

Также в на официальной странице появились фото- и видеоотчеты об обработке подъездов другими компаниями.

Культурные мероприятия в Нижнем Тагиле продолжают проводиться в режиме онлайн. Так, например, Нижнетагильская филармония предлагает детям отгадать загадки. В частности, узнать произведения, которые исполняют музыканты.

Вчера состоялся первый игровой день «Кибер Кубка Старого Соболя». По его результатам объявлен первый победитель. Об этом сообщается в группе «БК „Старый Соболь“» во «Вконтакте».

Нижнетагильский Театр Кукол решил отпраздновать вместе со зрителями 75-летие победы в ВОВ. Он подготовил ряд онлайн-постановок и публикаций, связанных с этой датой. Об этом сообщается на странице театра «Вконтакте».

Также на странице появилась интересная рубрика «Любознайка». Она дает ответы на важные вопросы. Например, первый вопрос, который был разобран, касается микробов.

"Нескучные вопросики" Видео Видео: Группа Нижнетагильского театра кукол во "Вконтакте"

Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в акции — нарисовать свой рисунок и разместить его в комментариях под специальным постом или прислать в личные сообщения группы.

Еще Театр Кукол предлагает послушать домашние сказки. Например, одной из таких является «Лисичка» в исполнении главного режиссера Натальи Молокановой.

"Домашние сказки" Видео Видео: Группа Нижнетагильского театра кукол во "Вконтакте"

Библиотека № 7 Нижнего Тагила в своей группе «Вконтакте» предлагает горожанам рассмотреть снимки памятников и написать в комментариях, в каких районах города они располагаются.

МБУ ДО ГДДЮТ во «Вконтакте» проводит акцию «Любимый город без пожара!». Дошкольники, а также помощники пожарных напоминают, что в пожароопасный период нужно беречь природу.

Школа № 100 проводит поэтический фестиваль, посвященный 75-летию Победы в дистанционном формате.

Еще библиотека № 6 Нижнего Тагила на своей странице в Instagram сообщила, что завтра вечером пройдет онлайн-мероприятие. В частности, в 18.00 пройдет игра «Мафия», в 20.00 — викторина «Правда или ложь?», а в 21.00 — бонусная игра для участников первых двух мероприятий — «Лжец, Лжец». Для участия в игре нужно написать личное сообщение в аккаунте.

Новый молодежный театр тоже не остается в стороне и сегодня, в рамках проекта «Актеры войны», Петр Соломонов расскажет об Иннокентии Смокотуновском, который прошел через войну и чудом остался жив.

Согласно данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции в городе составляет 3,2. Это значит, что на улице есть люди, но их не так много. Показатель сохраняется примерно на том же уровне, как и вчера, когда средний индекс составил 3,3. Напомним, Яндекс предоставляет информацию для ознакомления, ее нельзя использовать для среднестатистической оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области количество зараженных коронавирусом достигло 1016 человек, из них выздоровели 153 пациента. При этом за последние сутки выявлен 81 случай заражения инфекцией.