Полная изоляция, день тридцать второй. Что происходит в Нижнем Тагиле
За последние сутки в Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом не увеличилось. Проводится активная дезинфекция мест общего пользования, а также многоквартирных домов. Культурные заведения города неустанно развлекают горожан. Что интересного произошло за день расскажет TagilCity.ru.
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к свердловчанам с просьбой провести майские праздники на самоизоляции.
За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле не зафиксировано. Таким образом, количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 14 человек.
На улицах города и в многоквартирных домах даже в выходные и праздники активно проводится дезинфекция.
Так, городская УК «Тепло-НТ» начала проведение мероприятий по обработке многоквартирных домов. Видео с проведением процедуры прислали подписчики в группу «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ».
На официальной странице Нижнего Тагила в Instagram опубликовано видео, которое записала одна из управляющих компаний. В нем показывается, как сотрудники проводят дезинфекцию подъездов и борются с коронавирусом.
Также в на официальной странице появились фото- и видеоотчеты об обработке подъездов другими компаниями.
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По распоряжению Губернатора Свердловской области, с 1 мая управляющие компании и ТСЖ начали усиленную обработку мест общего пользования многоквартирных домов. Тагильчане, оставайтесь дома! Соблюдая меры профилактики, мы сможем победить коронавирус и вернуться к обычному образу жизни! #стопвирус#нижнийтагил
Публикация от Нижний Тагил (@tagil_official)
Культурные мероприятия в Нижнем Тагиле продолжают проводиться в режиме онлайн. Так, например, Нижнетагильская филармония предлагает детям отгадать загадки. В частности, узнать произведения, которые исполняют музыканты.
Вчера состоялся первый игровой день «Кибер Кубка Старого Соболя». По его результатам объявлен первый победитель. Об этом сообщается в группе «БК „Старый Соболь“» во «Вконтакте».
Нижнетагильский Театр Кукол решил отпраздновать вместе со зрителями 75-летие победы в ВОВ. Он подготовил ряд онлайн-постановок и публикаций, связанных с этой датой. Об этом сообщается на странице театра «Вконтакте».
Также на странице появилась интересная рубрика «Любознайка». Она дает ответы на важные вопросы. Например, первый вопрос, который был разобран, касается микробов.
Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в акции — нарисовать свой рисунок и разместить его в комментариях под специальным постом или прислать в личные сообщения группы.
Еще Театр Кукол предлагает послушать домашние сказки. Например, одной из таких является «Лисичка» в исполнении главного режиссера Натальи Молокановой.
Библиотека № 7 Нижнего Тагила в своей группе «Вконтакте» предлагает горожанам рассмотреть снимки памятников и написать в комментариях, в каких районах города они располагаются.
МБУ ДО ГДДЮТ во «Вконтакте» проводит акцию «Любимый город без пожара!». Дошкольники, а также помощники пожарных напоминают, что в пожароопасный период нужно беречь природу.
Школа № 100 проводит поэтический фестиваль, посвященный 75-летию Победы в дистанционном формате.
Еще библиотека № 6 Нижнего Тагила на своей странице в Instagram сообщила, что завтра вечером пройдет онлайн-мероприятие. В частности, в 18.00 пройдет игра «Мафия», в 20.00 — викторина «Правда или ложь?», а в 21.00 — бонусная игра для участников первых двух мероприятий — «Лжец, Лжец». Для участия в игре нужно написать личное сообщение в аккаунте.
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18+ Мафия в Zoom! Освобождайте вечер воскресенья 3 мая для визита в библиотеку. Онлайн, разумеется 😎 3 мая ждём желающих провести время на самоизоляции с удовольствием и, как всегда у нас в библиотеке, с пользой. Обратите внимание, что количество мест строго ограничено! 18.00 - онлайн Мафия. Ведущий игры Паша @shipizgood и технический гений Влад организуют атмосферу азарта и напряжения, не выходя из дома 🏡 20.00 - викторина "Правда или ложь". Викторина в эфире Zoom 😎 21.00 - бонусная игра "Лжец, лжец" для участников Мафии и викторины Для участия в Мафии и/или викторине пиши в сообщения группы свой номер телефона для связи и игру, на которую хочешь попасть. Например: "Привет, 8912ххххххх, хочу на Мафию". В ответном сообщении мы вышлем вам приглашение в чат-группу игроков. Там вы сможете пообщаться с другими игроками, посмотреть ознакомительное видео о работе в ZOOM. Остались вопросы? Пиши в комментарии. Ответим быстро 😏 И да... Участие в игре и викторине - бесплатное 🤑 До встречи онлайн!
Публикация от Библиотека 6 Нижний Тагил (@tagillib_6)
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Согласно данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции в городе составляет 3,2. Это значит, что на улице есть люди, но их не так много. Показатель сохраняется примерно на том же уровне, как и вчера, когда средний индекс составил 3,3. Напомним, Яндекс предоставляет информацию для ознакомления, ее нельзя использовать для среднестатистической оценки количества людей на улицах.
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