Поставки в «Силу Сибири» идут без перебоев: «Газпром» создал «чистую» зону на Чаянде

На установке комплексной подготовки газа No3, которая является основным объектом месторождения, работают 50 специалистов Чаяндинского нефтегазопромыслового управления (ЧНГПУ). Все бытовые условия для них предусмотрели заранее, в том числе у них есть дезинфекторы и средства индивидуальной защиты.

Специалисты имеют возможность работать автономно, у них нет необходимости выходить из «чистой» зоны. Благодаря этому они смогут избежать дополнительных контактов, сообщает yakutia.info.

Еще 55 человек работают на территории приемо-сдаточного пункта, с которого подготовленная нефть подается в нефтепровод ВСТО. За работой оборудования следят удаленно благодаря автоматизации.

Также сформированы бригады оперативного реагирования на опорной базе промысла в «чистой» зоне. При необходимости их отправят для наладки оборудования. В режиме повышенной готовности находится аварийная бригада.

Усиленные меры безопасности не дадут коронавирусу добраться до объектов добычи непрерывного цикла.

Также сформирована резервная группа вахтового персонала, в которую вошли 28 специалистов. Их проверили на коронавирус и отправили в обсервацию в Ноябрьске.

При необходимости с 13 мая они смогут сменить часть оперативного дежурного персонала ЧНГПУ. Кроме того, был разработан план дополнительных мероприятий для профилактики инфекции на Чаяндинском месторождении.