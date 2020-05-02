Поставки в «Силу Сибири» идут без перебоев: «Газпром» создал «чистую» зону на Чаянде
Несмотря на майские праздники, подразделения компании «Газпром добыча Ноябрьск» в оговоренных объемах подают газ в газопровод «Сила Сибири».
На установке комплексной подготовки газа No3, которая является основным объектом месторождения, работают 50 специалистов Чаяндинского нефтегазопромыслового управления (ЧНГПУ). Все бытовые условия для них предусмотрели заранее, в том числе у них есть дезинфекторы и средства индивидуальной защиты.
Специалисты имеют возможность работать автономно, у них нет необходимости выходить из «чистой» зоны. Благодаря этому они смогут избежать дополнительных контактов, сообщает yakutia.info.
Еще 55 человек работают на территории приемо-сдаточного пункта, с которого подготовленная нефть подается в нефтепровод ВСТО. За работой оборудования следят удаленно благодаря автоматизации.
Также сформированы бригады оперативного реагирования на опорной базе промысла в «чистой» зоне. При необходимости их отправят для наладки оборудования. В режиме повышенной готовности находится аварийная бригада.
Усиленные меры безопасности не дадут коронавирусу добраться до объектов добычи непрерывного цикла.
Также сформирована резервная группа вахтового персонала, в которую вошли 28 специалистов. Их проверили на коронавирус и отправили в обсервацию в Ноябрьске.
При необходимости с 13 мая они смогут сменить часть оперативного дежурного персонала ЧНГПУ. Кроме того, был разработан план дополнительных мероприятий для профилактики инфекции на Чаяндинском месторождении.
План учитывает все компании, работающие на месторождении, включая подрядные.