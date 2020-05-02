Свердловский губернатор заявил, что рано говорить об ослаблении режима самоизоляции

Евгений Куйвашев в ответ на вопрос свердловчанина об окончании режима самоизоляции после майских праздников пояснил, что пока в области фиксируют увеличение числа больных, рано говорить об ослаблении режима.

Если жители отнесутся к запретам недостаточно серьезно, то и после праздников мы можем столкнуться с ситуацией, которая не позволит нам начать возвращаться к привычной жизни, написал глава региона.