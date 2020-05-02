В Нижнем Тагиле стали известны первые результаты рейдов по торговым точкам
Сегодня, 21:41ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ежедневные рейды по торговым точкам в Нижнем Тагиле проходят в рамках введения губернатором Евгением Куйвашевым особых мер по профилактике коронавирусной инфекции. На первых нарушителей уже составили протоколы, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Ленинском районе нарушения выявили в двух из шести проверенных торговых точках. В «Черкашин и партнёры» у персонала отсутствовали защитные маски, не было журналов проверки температуры сотрудников, обработки поверхностей, дезинфицирующих растворов. Помимо этого, у сотрудников организации не было справок, заверенных работодателем согласно указу губернатора.
Вторым нарушителем стал один из магазинов торговой сети «Монетка». Продавцы работали без перчаток, в организации не велись книги дезинфекции и проветривания помещения.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Совместные профилактические рейды будут проходить в течение всех майских праздников. На проверку выезжают сотрудники администрации Нижнего Тагила, представители Роспотребнадзора и правоохранители.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей