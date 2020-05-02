В Первоуральске из-за заболевшего коронавирусом работника на карантин закрыли роддом
Сегодня, 13:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Первоуральске на карантин закрыли перинатальный центр. У одного из сотрудников был выявлен коронавирус, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
В оперативном штабе пояснили, что в обязанности заразившегося сотрудника не входило взаимодействие с пациентками. Из-за карантина роженицы перенаправляются в Екатеринбург.
Пациенты рассказывают, что в медучреждении находится около 40 женщин, их никуда не выпускают, двери опечатали скотчем.
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