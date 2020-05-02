В Свердловской области спасатели будут проверять дачников на самоизоляции
Сегодня, 10:32ОбществоФото: МЧС по Свердловской области
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Сотрудники МЧС в выходные будут проводить рейды по дачам и загородным участкам, сообщает пресс-служба МЧС.
На период нерабочих дней многие жители региона отправились на дачи. Как рассказали в ведомстве, с начала весеннего сезона в Свердловской области в коллективных садах и дачах уже произошли 87 пожаров, в которых погибли четыре человека.
В ходе рейдов спасатели напомнят садоводам о правилах пожарной безопасности, а также о том, что на территории региона с 1 мая введен противопожарный режим.
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